Medewerkers vuilverbrander Alkmaar redden kat uit vuilnisbunker

Het dier zat in een berg afval dat bestemd is voor verbranding. Vermoedelijk is de kat via een open container tussen het vuilnis terecht gekomen.

Die lading was eerder op de dag opgehaald door vuilnismannen en naar de vuilverbranding gebracht. De kat heeft geluk dat hij niet in een perscontainer terechtkwam, want dan had hij het zeker niet overleefd.

Een medewerker van vuilnisbeheerder HVC Groep zag tijdens zijn nachtdienst het dier door het vuilnis zwerven. Het bedrijf zette vervolgens een reddingsactie op touw.

Stank

Gekleed in een speciaal pak tegen de stank probeerde medewerker Nico Drolinga de kat te pakken te krijgen. Het dier liet zich niet eenvoudig vangen en kroop enkele keren ver weg in het vuilnis.

Toen Drolinga het dier te pakken kreeg, werd hij gebeten. "Het beestje was een beetje bang. Gelukkig had ik dubbele handschoenen aan en viel de wond mee", aldus Drolinga tegen NH Nieuws.

De dierenambulance heeft de kat naar het asiel in Alkmaar gebracht. Het dier heeft de naam Smoezel gekregen. Dierenambulance Alkmaar laat op Facebook weten dat Smoezel weer lekker warm is en een schoon onderkomen heeft.