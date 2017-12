Brutale buidelrat in VS kijkt te diep in het glaasje

Een medewerkster van een slijterij in de stad Fort Walton Beach trof de vrouwelijke buidelrat of opossum op 24 november aan naast een kapotte en inmiddels lege fles Amerikaanse Bourbon-whiskey.

De staat waarin het dronken dier na het nuttigen van de sterke drank verkeerde was niet al te best, en dus werd besloten de vrouwelijke buidelrat over te dragen aan een nabijgelegen opvangcentrum voor wilde dieren.

Ontnuchtering

Daar bleek dat het buideldier er niet best aan toe was. "Ze was gedesoriënteerd, kwijlde en was abnormaal bleek", aldus een verzorgster van het opvangcentrum tegenover lokale media. Het personeel diende de buidelrat daarop veel vocht toe, in een poging de achtergebleven alocholresten in het lichaam weg te spoelen.

Die methode bleek succesvol. "Een paar dagen later was ze weer in orde", aldus de verzorgster. De buidelrat is donderdag weer vrijgelaten.