Walvis van ruim dertien meter aangespoeld op strand Zeeland

Het gaat om een mannelijke volwassen potvis, meldt Eerste Hulp bij Zeezoogdieren naar aanleiding van berichtgeving van PZC. De politie heeft het gebied rondom de walvis afgezet.

Volgens Lonneke IJsseldijk, onderzoekster van de Universiteit Utrecht, gaat het om een redelijk mager dier en de potvis lijkt in de nacht van donderdag op vrijdag levend te zijn gestrand.

Op het kadaver zijn aan de buitenkant wat verwondingen zichtbaar, vergelijkbaar met schaafplekken, die daar althans op wijzen, vertelt IJsseldijk. Ook was het kadaver nog erg vers.

Onderzoekers van Naturalis en de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht hebben vrijdag onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Die werkzaamheden gaan zaterdag om 8.00 uur weer verder. Het kadaver blijft ondertussen liggen en wordt bewaakt.

Tijdens hoogwater komt de dode potvis onder water te liggen en kan dan wegspoelen, geeft IJsseldijk aan, hoewel de kans daarop klein lijkt. Wanneer het kadaver weg wordt gehaald, is nog onduidelijk. Het skelet wordt mogelijk opgenomen in de nationale collectie van Naturalis.

Verkeerde afslag

Het is niet bekend hoe het dier is komen te overlijden. "Hij heeft sowieso de verkeerde afslag genomen", aldus de woordvoerder van Eerste Hulp bij Zeezoogdieren. "Het kan zijn dat hij, om met een vrouwtje te paren, vanaf de Noordelijke IJszee richting de evenaar zwom en hierbij in de Zuidelijke Noordzee terecht is gekomen."

Volgens Eerste Hulp bij Zeezoogdieren is het water hier te ondiep geweest, waardoor het dier zich niet meer kon oriënteren.

Potvissen

Het aanspoelen van een potvis is vrij bijzonder, zegt Eerste Hulp bij Zeezoogdieren. De afgelopen tien jaar zijn slechts twaalf van deze soort walvissen in Nederland op het strand terechtgekomen. In de provincie Zeeland dateert de laatste aangespoelde potvis zelfs uit 1970.

De potvis behoort tot de grootste roofdieren van het dierenrijk. Een mannetje kan wel tot achttien meter lang worden. Vrouwtjes worden vaak niet groter dan elf meter.

Het gewicht van de walvis kan oplopen tot vijftig ton.