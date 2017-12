Brandweer in Duitse dierentuin helpt olifant overeind

Het personeel kon met de beschikbare middelen als pneumatische kussens en takelwerktuigen niets uitrichten omdat de ongelukkige olifant ook nog vastzat tussen traliewerk. Gealarmeerde brandweerlieden brachten uitkomst. Na bijna vijf uur stond Lina weer op vier poten en zwaaide ze met haar slurf in de lucht.

Als olifanten te lang liggen kunnen organen bezwijken onder het eigen lichaamsgewicht van 3,5 ton.

"Omdat we niet precies wisten hoelang ze al in die benarde positie had gelegen, was het best spannend. Gelukkig is het goed gekomen", zei directeur Matthias Reinschmidt. In de dierentuin in Karlsruhe wonen vier Aziatische olifanten op leeftijd, waaronder Rani (62). Deze olifant moest door haar verzorgers al een aantal keren overeind worden geholpen.