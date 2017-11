Wetenschappers ontdekken diepst levende vis op aarde

Pseudoliparis swirei, zoals de soort door onderzoekers van de universiteit van Washington is benoemd, werd ontdekt in de Marianentrog in de Grote Oceaan. De trog is met een diepte tot elf kilometer de diepste bekende plek in de oceaan.

Of de vis zó diep kan leven is onduidelijk, maar hij gedijt in ieder geval op diepten tot achtduizend meter, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Zootaxa. Tussen 2014 en 2017 vonden ze 37 exemplaren van P. swirei in de Marianentrog, op diepten tussn 6900 en achtduizend meter. Japanse onderzoekers filmden de vis zelfs op een diepte van 8178 meter.

Slakdolven

"De vis ziet er niet uit alsof hij in zo'n omgeving kan overleven, maar is kennelijk uitermate succesvol", aldus hoofdonderzoeker Mackenzie Gerringer op de website van de universiteit. De soort heeft als voordeel dat hij zo diep in de Grote Oceaan geen roofdieren tegenkomt.

P. swirei behoort tot de slakdolven, een familie van vissen die bijna tweehonderd soorten herbergt. Hij voedt zich met schaaldieren en garnalen. De onderzoekers weten nog niet hoe de vis in staat is om onder de intense waterdruk in de Marianentrog te kunnen overleven.