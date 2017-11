Zeldzame witte krokodil gezien in Australische rivier

Deelnemers aan een krokodillenexcursie zagen het naar verluidt drie meter lange reptiel zwemmen in de Adelaide River, in de buurt van de stad Darwin in het noorden van Australië, meldt de BBC.

De witte kleur van deze Australische krokodil (Crocodylus johnsoni) wordt vermoedelijk veroorzaakt door een tekort aan melanine, het pigment dat huid, haar en ogen hun kleur geeft.

Lokale natuurbeschermers sluiten niet uit dat de krokodil verwant is aan een exemplaar dat in 2014 werd waargenomen. Dat dier werd gedood nadat hij een visser had aangevallen.

Het spotten van witte dieren in het wild is bijzonder, maar komt vaker voor. Zo werden in september twee zeldzame witte giraffen gefilmd in een natuurreservaat in Kenia. Dergelijke dieren zijn geen albino's, maar lijden aan leucisme. Het verschil is dat dieren met leucisme op sommige lichaamsdelen nog wel pigment produceren.