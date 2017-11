Doodgereden dier bij Duitse grens Overijssel vrijwel zeker wolf

Omstanders zagen dat het dier rond 8.00 uur voor de taxi terechtkwam en die niet meer kon ontwijken. Dat schrijft RTV Oost. Na de aanrijding is het dode dier in de berm naast de weg gelegd.

Het dier is vlak bij de Duitse grens aangereden. Het vermoeden is dat het uit Duitsland komt. Een speciale opsporingsambtenaar gaat onderzoek doen naar de aanrijding.

"Er zijn nu mensen ter plekke die het dode dier onderzoeken. In de loop van de dag wordt het dier naar het Dutch Wildlife Health Centre gebracht, waar zal worden vastgesteld of het een wolf is. Maar zo te zien is dat vrijwel zeker het geval", aldus een woordvoerder van de organisatie Wolven in Nederland .

Volgens de woordvoerder loopt het aantal meldingen over wolven in Nederland op. "Dit is de derde melding deze herfst. In september beet een wolf twee schapen dood in Groningen en in oktober is een wolf gesignaleerd op de Veluwe. Deze nieuwe melding past duidelijk in een trend waarbij wolven steeds vaker Nederland bezoeken vanuit de Duitse regio Niedersachsen, waar veel roedels leven."