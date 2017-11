Woede in Wales over doden ontsnapte lynx

Een lynx die uit een dierenpark in Wales was ontsnapt, is op last van de autoriteiten gedood omdat het dier een bedreiging voor mensen zou kunnen zijn. Dierenliefhebbers tonen weinig begrip voor het besluit en vragen zich af waarom niet is gekozen voor het verdoven van de lynx Lillith.