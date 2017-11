Nederlandse dierenactivist weer vrij uit Japanse cel

Het drietal werd in Japan gearresteerd nadat Janssen en De Kimpe op 22 oktober met een protestactie een dolfijnenshow verstoorden. Zij sprongen in het dolfinarium het water in met een protestbord tegen de slachting van dolfijnen in de Japanse stad Taiji.

De activisten voerden de actie omdat in Japan vissers jaarlijks van september tot maart dolfijnen mogen vangen voor doorverkoop aan dolfinariums of voor de slacht.

De Vegan Streaker is in Nederland eerder veroordeeld wegens het vrijlaten van nertsen van een fokkerij. Hij werd bekend door de tv-show van Paul de Leeuw, waar hij in een onderbroek met spreuken op zijn lijf door het beeld liep.