Australische politie slaat alarm om verminkte buideldieren

Hulpdiensten troffen de koala maandagochtend aan langs de weg in de buurt van de stad Warrnambool, in het uiterste zuiden van Australië. Het is niet duidelijk of de oren van de koala voor of na zijn dood zijn verwijderd.

De politie in Victoria heeft in een verklaring aangegeven dat er de laatste tijd meer buideldieren, waaronder ook kangoeroes en wallaby's, zijn verminkt in het gebied. Veel details werden daarbij niet gegeven.

Kangoeroe

De recherche spreekt van een problematisch en walgelijke incident. "We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. Niemand heeft een reden om dieren, of ze nu dood of levend zijn, op deze manier te behandelen", aldus een agent tegen de Australische krant The Courier.

The Herald Sun meldt dat dit voor zover bekend is dit de eerste koala in Victoria die is verminkt. In juni werd in de staat een kangoeroe doodgeschoten, en vervolgens met een luipaardprint om in een stoel werd gezet. Naast het dode beest zou een fles alcohol hebben gestaan.