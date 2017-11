Vermist blind hondje na vier dagen teruggevonden

"Het gaat helemaal goed met Binky", zegt Brenda Schoolstra van het hondenopsporingsbedrijf Dogsearch tegen Editie NL.

Zondag ontsnapte Binky in de bossen van het Gelderse Putten toen zijn baasje even niet oplette. Donderdagochtend om half 11 is Dogsearch, met hulp van anderen, begonnen met een zoekactie. Een half uur later werd Binky levend en wel gevonden op de hei in het hoge gras.

Het hoogbejaarde en blinde hondje is met zijn baasje direct naar de dierenarts gegaan. Daar werd geconstateerd dat Binky niets mankeert. "Het is nu een kwestie van rusten. We zijn blij dat Binky weer terug is bij zijn baasje", aldus Schoolstra.