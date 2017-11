Nieuw-Zeeland rouwt om verongelukte 'First Cat' van premier

Paddles was het huisdier van premier Jacinda Ardern en haar partner. Ardern reageerde bedroefd op de dood van Paddles. "Iedereen die wel eens een huisdier heeft verloren, weet hoe verdrietig we ons voelen'', schrijft Ardern op Facebook. "Paddles was zeer geliefd, en niet alleen door ons."

De partner van de premier herinnerde zich hoe de poes lawaai maakte terwijl de premier op het punt stond de Amerikaanse president Trump aan de lijn te krijgen. Het dier sprong op een stoel naast de premier en maakte haar aanwezigheid luidkeels duidelijk, waarna de man snel probeerde om Paddles af te voeren.

Dat Paddles populair was blijkt wel uit het feit dat ze een Twitteraccount met ruim elfduizend volgers had. Die hebben massaal hun condoléances overgebracht en gevraagd of ze een rouwkaart konden sturen.