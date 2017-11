Ophef onder Britse boeren om uit dierentuin ontsnapte lynx

De Euraziatische lynx 'Lillith' werd op 26 oktober voor het laatste gezien in haar verblijf in de dierentuin van Borth in het noorden van Wales. Ze bleek ontsnapt, en bivakkeert sindsdien in de heuvels in het gebied.

Daar vormt de schuwe lynx geen gevaar voor de lokale bevolking, maar wekt ze wel frustatie op bij boeren. Die stellen dat het dier sinds haar ontsnapping al zeker zeven schapen heeft gedood, meldt the Guardian. De karkassen werden gevonden op ongeveer vijfhonderd meter van de dierentuin, die tijdelijk is gesloten.

Mager

De dierentuin spreekt tegen dat de katachtige verantwoordelijk is voor het doden van het vee, ondanks het feit dat ze in de buurt van enkele van de dode schapen is gesignaleerd. Volgens haar verzorgers voedt de lynx zich momenteel met ratten en konijnen, en laat haar magere lichaam zien dat ze sinds haar ontsnapping geen schapen heeft gegeten.

"Er leven hier ook honden, vossen en dassen die schapen kunnen doden", aldus dierentuindirecteur Dean Tweedy tegen the Guardian. Hij stelt dat de dierentuin er alles aan doet om de lynx te vangen zonder dat ze daar een trauma aan overhoudt. Daarvoor worden onder meer vallen met lokaas ingezet.