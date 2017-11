Animal Rights toont leed 'scharrelkippen' bij Belgisch eierbedrijf

Tienduizenden kippen leven op elkaar gestapeld tussen de uitwerpselen, aldus de organisatie. Veel kippen hebben kale plekken als gevolg van verenpikken, zo is te zien in de video. Gewonde en zieke dieren worden aan hun lot overgelaten en dode kippen blijven liggen. Verder werd vastgesteld dat "een groot aantal" scharrelkippen in kooien is opgesloten.

"De eieren van deze kippen worden verkocht als scharreleieren, wat neerkomt op bedrog en misleiding van de consument", aldus Nadine Lucas van Animal Rights. "Consumenten hebben recht om te weten op welke manier het voedsel dat te koop ligt in de supermarkten geproduceerd wordt"

Pyfferoen was eerder op de vingers getikt door de inspectie dierenwelzijn. In Vlaanderen wordt twee derde van alle legkippen gehouden in kooien, waar het dierenleed volgens Animal Rights "nog extremer" is. De organisatie wil dat de productie van kooi-eieren wordt verboden.

Lidl

De eieren van Pyfferoen, of producten waar die in zijn verwerkt, zijn te koop bij onder meer de Lidl in België. Die supermarktketen heeft na het zien van de beelden de samenwerking onmiddellijk stopgezet, meldt VTM Nieuws.

Volgens een woordvoerster van Lidl Nederland zijn de betreffende eieren niet in Nederlandse vestigingen te koop. "Wij betrekken onze eieren van andere leveranciers", aldus de zegsvrouw.

Eerder dit jaar was er veel verontwaardiging toen Animal Rights undercoverbeelden publiceerde uit een varkensslachthuis en een kippenkwekerij in Tielt en een runderslachthuis in Izegem.