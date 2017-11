Kaketoe drijft Australische kabelmaatschappij tot wanhoop

Grote geelkuifkaketoes (Cacatua galerita) zijn endemisch is Australië, en staan daar bekend om hun bepaald niet kieskeurige eetgewoontes. Ze eten fruitgewassen en knagen op bladeren en boomschors, maar doen zich sinds kort ook steeds vaker tegoed aan netwerkkabels.

En dat leidt nog al eens tot verbindingsproblemen. De dieren knagen met hun scherpe snavels kabels door, die vervolgens moeten worden vervangen. Dat heeft de kabelmaatschappij NBN Co. de afgelopen tijd al ruim vijftigduizend euro gekost. Het bedrijf zegt tegen persbureau Reuters te verwachten dat de schade nog verder zal oplopen.

Miljardenproject

De vogels zijn onder meer actief in de dichtbevolkte regio's in het zuidoosten van het Australische continent. "Ze hebben een liefde voor onze kabels ontwikkeld, en zijn als ze in een zwerm vliegen niet tegen te houden", aldus een medewerker van NBC Co..

De Australische regering heeft de laatste jaren miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de infrastructuur op het gebied van telecommunicatie, maar desondanks is een deel van de bevolking ontevreden over de betrouwbaarheid en snelheid van het internet.