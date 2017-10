Man in Singapore vangt python die kaketoe op wil eten

De BBC meldt dat Yap wakker werd van het geschreeuw van zijn vrouw en schoonmaakster, die schrokken van de slang. De vrouw van Yap ontdekte het reptiel toen de schoonmaakster bezig was de vogelkooi schoon te maken.

De python zat op de vogelkooi te loeren naar de kaketoe. De vogel stond doodsangsten uit, maar heeft het overleefd. Nikki is nog niet hersteld van de traumatische ervaring. "Normaal tjilpt hij in de ochtend, maar nu nog niet. Ik zal hem wat extra zonnebloempitter geven", aldus Yap over zijn huisdier tegen de BBC.

Pythons komen veel voor in Singapore, waar nog veel wilde dieren zijn. Doordat het een dichtbevolkte stad is met regenwoud in de omgeving, zijn er relatief veel ontmoetingen tussen dier en mens. Onder andere slangen, wilde zwijnen, apen en herten worden vaak gezien.