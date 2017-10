Uit Leiderdorp vermiste kater teruggevonden in Belgisch dorp Muizen

Roderick kon via zijn chip worden gelokaliseerd.

De receptionistes van het verpleeghuis zijn donderdag in de auto gestapt om het dier op te halen. "We snappen wel waarom hij vermist was", melden de vrouwen, verwijzend naar de naam van het dorp.

Hoe het dier in België terecht is gekomen, na een tocht van 150 kilometer, is onbekend. "In theorie kan hij het gelopen hebben. Of hij is als verstekeling in een auto meegereisd", meldt een woordvoerder van Leythenrode.

De kater, die in goede gezondheid verkeert, is inmiddels herenigd met zijn vele eigenaren.