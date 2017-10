Kat met vijf poten geopereerd in Utrecht

De faculteit zegt dat de kat op dit moment niet helemaal fit is: "Hij heeft last van zijn bekken en heupen en dat moet worden geopereerd. Met vijf poten is dat een grotere medische uitdaging dan bij een normale kat."

"Wetenschappelijk gezien is Quint bijzonder", aldus de faculteit. "Na een zoektocht door alle wetenschappelijke publicaties, blijkt dat er nog nooit een kat met vijf poten is beschreven. Daarom willen we graag zoveel mogelijk weten over de afwijking van Quint."

De tamme zwerfkat is een aantal weken geleden opgevangen door Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Zijn baasje is spoorloos. "We hebben heel veel mensen die hem willen adopteren", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Maar hij moet eerst drie maanden revalideren."