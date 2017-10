Honderd levende schubdieren in beslag genomen in Indonesië

De schubdieren werden door leden van de Indonesische marine ontdekt tijdens een inval op een vissersboot voor de kust van Sumatra, melden lokale media. De autoriteiten zouden zijn gewaarschuwd door lokale bewoners.

Vlak na de inbeslagname van de dieren zouden vier exemplaren zijn gestorven. Het plan is om de nog levende dieren vrij te laten in een nabijgelegen nationaal park.

Twee mannen van 22 en 25 jaar hebben bekend dat ze de schubdieren tegen betaling naar Maleisië vervoerden, en zijn gearresteerd. Volgens lokale media riskeren ze een gevangenisstraf van vijf jaar.

Geneeskunde

Het schubdier of pangolin is het meest gestroopte dier op aarde. Het gepantserde dier is erg populair in Azië waar de schubben worden gebruikt voor de traditionele geneeskunde en het vlees een delicatesse is.

Sinds vorig jaar vallen alle acht soorten in Bijlage 1 van Cites, de organisatie die afspraken maakt over de internationale handel in planten- en diersoorten. Commerciële handel is nu ten strengste verboden.

Eerder dit jaar werden op de luchthaven van Kuala Lumpur in Maleisië een recordaantal schubben van schubdieren in beslag genomen, met een waarde van ruim 1,8 miljoen euro.