Sledehonden in prestigieuze wedstrijd Alaska positief getest op doping

Het is de eerste keer dat er sporen van verboden middelen zijn aangetroffen bij honden die meedoen aan de Iditarod, een loodzware wedstrijd over ruim 1.700 kilometer door ijskoude gebieden. In 1994 begon de organisatie met het testen van de deelnemende honden.

De dieren van eigenaar Dallas Seavey testten positief op de pijnstiller Tramadol. De Amerikaan ontkent dat hij zijn honden verboden middelen heeft gegeven. Hij suggereert dat iemand met het voedsel van de dieren heeft geknoeid, zo schrijft The Guardian.

De organisatie heeft besloten Seavey niet te straffen, omdat niet bewezen kan worden dat hij de honden bewust tramadol heeft toegediend. Hij mag zijn tweede plaats van dit jaar en de bijbehorende geldprijs van omgerekend 50.000 euro houden.

Tegenslag

Seavey heeft de prestigieuze wedstrijd vier keer gewonnen. In 2012 was hij op 25-jarige leeftijd de jongste winnaar en in 2016 zette hij met een tijd van acht dagen, elf uur, twintig minuten en zestien seconden de snelste tijd ooit neer. Dit jaar ging de hoofdprijs naar zijn vader Mitch.

Het nieuws is een tegenslag voor de organisatie, die het al enkele jaren moeilijk heeft. De laatste jaren kampt de wedstrijd met terugtrekkende sponsors, het overlijden van honden en protesten van dierenrechtenactivisten.

Dit jaar kwamen vijf honden om het leven tijdens de wedstrijd. Volgens dierenrechtenorganisatie Peta brengt dat het totale dodental van honden op 150 in de 44-jarige geschiedenis van Idatarod.