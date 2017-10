Beer in Myanmar geopereerd aan tong van drie kilo

De tong van de Aziatische zwarte beer (Ursus thibetanus) Nyan htoo was zo groot dat hij uit zijn bek hing en over de grond sleepte. Bovendien kon de beer er nauwelijks mee eten, meldt The Guardian.

Medewerkers van een opvangcentrum voor beren in Myanmar schakelden Britse dierenartsen in, die vorig jaar al een poging deden om een gedeelte van het overtollige weefsel te verwijderen.

Dat bleek niet afdoende, en onlangs keerden de artsen terug om de beer te opereren. Die operatie duurde ongeveer vier uur, en heeft ervoor gezorgd dat de beer zijn mond weer kan sluiten en normaal kan eten.

Berengal

Omdat de beer minder dan twee jaar oud is denken de artsen dat de opgezwollen tong het gevolg was van een aangeboren afwijking. Als mogelijke andere verklaring noemen ze elephantiasis, een parasitaire infectie die wordt gedragen door muggen, maar voor zover bekend nog nooit aan beren is overgedragen.

Nyan htoo werd op jonge leeftijd gered opgevangen door Myanmarese monniken, nadat dierensmokkelaars hem hadden geprobeerd hem naar China te smokkelen, om hem daar op de zwarte markt te verkopen. Berengal – het gele goedje uit de galblaas dat helpt bij de vertering van vetten – wordt al duizenden jaren gebruikt in de Aziatische geneeskunde.