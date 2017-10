Australische tiener overleeft aanval van witte haai

Het voorval deed zich voor even buiten de kust van Adelaide, in het zuiden van Australië. Tijdens het kajakken verscheen er plots een witte haai bij de kajak van Sarah Williams. De haai tilde de smalle boot van onder op, waardoor die omviel en Williams in het water belandde.

Op dat moment bevonden de vader en oudere broer en zus van het 15-jarige meisje zich zo'n dertig meter verderop in een kleine moterboot. Ze hoorden een naar eigen zeggen "ijzingwekkende gil", en zagen hun dochter al spartelend in het water op haar omgeslagen kajak proberen te klauteren, meldt het Australische ABC News. Volgens het meisje raakten haar voeten de rug van de haai op dat moment aan.

Mensenhaai

De vader had naar eigen zeggen geluk dat de motor van de boot in één keer aansloeg, waardoor haar familieleden Williams net op tijd uit het water konden vissen. "Het had geen tien seconden langer moeten duren." De haai - volgens de familie zo'n vijf meter lang - bleef de motorboot vervolgens nog een tijdje volgen.

De witte haai (Carcharodon carcharias) wordt ook wel mensenhaai genoemd. Toch valt de soort niet heel vaak mensen aan. Jaarlijks vallen wereldwijd voor zover bekend gemiddeld vijf doden door een aanval van een witte haai.