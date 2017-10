Wolf gesignaleerd op de Veluwe

Terreinbeheerders op de Veluwe zijn op de hoogte gebracht door de provincie. De beheerders is gevraagd om te zoeken naar sporen van het dier in de vorm van bijvoorbeeld uitwerpselen of camerabeelden.

Het is de eerste keer dat een wolf is gezien op de Veluwe, zegt een woordvoerster van de provincie tegen NU.nl. "We zijn er erg blij mee, niet voor niets investeren we in meer ruimte voor de natuur. Het zou een mooie mijlpaal zijn als wolven zich zouden nestelen op de Veluwe, maar zover is het nu nog niet."

De provincie wil niet zeggen waar de wolf precies gezien is, "omdat we willen dat het dier met rust gelaten wordt", aldus de woordvoerster.

Tegenkomen

Volgens de provincie is de kans om een wolf tegen te komen in het natuurgebied klein. Mochten mensen het dier toch tegen het lijf lopen, is het advies om afstand te houden, honden aan de lijn te houden en het dier met rust te laten.

Vermoedelijk is het dier de grens met Duitsland overgestoken. In Duitsland leven verschillende wolvenroedels. Het roofdier voedt zich met hoefdieren, maar ook met vee zoals schapen en geiten.

Om uitsluitsel te krijgen over de afkomst van de Veluwse wolf is onderzoek naar uitwerpselen van het dier nodig.

Groningen

In september pakte de terugkeer van een wolf in Nederland slecht uit voor twee Groningse schapen. Zij werden doodgebeten door het dier.

Wolven kwamen sinds eind negentiende eeuw niet meer voor in Nederland, maar de laatste jaren worden ze weer af en toe gesignaleerd in de grensstreek. In maart werd nog een wolf doodgereden op de A28 in Drenthe. Een jaar eerder liep er een rond bij Beuningen (Overijssel).

De eerste wilde wolf in lange tijd maakte in 2015 een rondje door Groningen en Drenthe. Ook toen moesten minstens vier schapen het met de dood bekopen.

'Goed nieuws'

Natuurmonumenten noemt de komst van het roofdier goed nieuws. "Als de wolf terugkeert, laat dat zien dat er in ons drukke land nog plekken zijn voor een toppredator als de wolf: grote robuuste natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke processen. De wolf maakt de Nederlandse natuur diverser en spannender."