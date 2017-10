Aantal vogels in Duitsland in afgelopen decennia sterk afgenomen

De vogelafname bleek uit onderzoek van de expert Lars Lachmann van de Duitse natuurbescherming.

Hij bekeek cijfers over de periode 1998 tot en met 2009 en constateerde dat het aantal vogels met 15 procent is gedaald. Het gaat vooral om alledaagse soorten als huismussen en spreeuwen die in aantal slonken. De natuurbescherming spreekt van een ''regelrechte vogelsterfte''.

De vogels zien buiten de beschermde natuurgebieden geen kans om te overleven in de strak bijgehouden agrarische gebieden. Nieuwe cijfers van de vogelstand worden volgend jaar verwacht.

Insecten

Woensdag werd bekend dat in 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland sinds 1989 driekwart van de vliegende insecten is verdwenen. Deze teruggang werd al vermoed, maar blijkt veel groter dan gedacht. In Nederland en elders in Europa is de teruggang vermoedelijk net zo groot.