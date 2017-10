Aantal vliegende insecten in Duitse natuurgebieden flink afgenomen

Dit blijkt uit een onderzoek van ecologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen en hun Duitse collega's. De resultaten werden woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

De teruggang van het aantal insecten in de Duitse natuurgebieden werd al vermoed, maar blijkt veel groter dan gedacht. ''Maar dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo'n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien in zo'n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerender bevinding", zegt projectleider Hans de Kroon.

Afgelopen jaren was al duidelijk dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika.