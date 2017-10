Gekweekte stekelroggen uitgezet in Oosterschelde

Roggen en haaien zijn bedreigd, onder meer door intensieve visserij. Langer geleden hebben de aanleg van de Deltawerken en de Afsluitdijk de soorten ook geen goed gedaan.

Stekelroggen staan er als soort juist iets beter voor. Daarom is het relatief makkelijk om eitjes te krijgen voor het onderzoek. "Als het proefproject succesvol is willen we werken met meer zeldzame soorten, zoals de vleet en de blonde rog", aldus het WNF.

Ook Sportvisserij Nederland, Dutch Shark Society, Blue Linked en Stichting De Noordzee doen mee aan het project. Volgens de organisaties is het uniek dat op deze schaal roggen of haaien worden uitgezet. De roggen hebben een merkje gekregen. Vissers die ze vangen, kunnen dat doorgeven en de rog dan weer in zee terugzetten.