Man smeert buurvrouw in met poep na weggooien chihuahua

Dat meldt BN De Stem naar aanleiding van de zaak.

De 70-jarige vrouw uit Ossendrecht deed aangifte van mishandeling tegen haar buurman. De ruzie begon toen de buurvrouw de verdachte, A.S., met zijn drie honden op straat passeerde. Zij vond dat hij haar te weinig ruimte gaf, waarna zij één van zijn chihuahua’s oppakte en in de lucht slingerde.

Hierna kwam het tot een handgemeen. Verdachte A.S. had op dat moment een zakje met hondenpoep in zijn hand. De inhoud van het zakje belandde tijdens het gevecht op het gezicht van de vrouw.

Ondersmeren

De verdachte stelde voor de politierechter dat dit niet opzettelijk gebeurde, maar de officier van justitie trekt deze versie van het verhaal in twijfel. "Ik vind iemand ondersmeren met hondenpoep niet niks", stelde hij volgens BN De Stem tijdens de zitting.

De vrouw spoedde zich daarna, met de uitwerpselen nog op haar gezicht, naar het politiebureau om aangifte van mishandeling te doen. De 'mishandelde' buurvrouw ontkent op haar beurt met de hond te hebben gegooid: zij stelt dat niet te kunnen vanwege haar reuma.

Grote stukken hout

De verdachte had voorafgaand aan de rechtszaak foto’s gemaakt van de vrouw terwijl zij grote stukken hout aan het slepen was. "Dan kan je ook een hond van 3 kilo tillen", aldus de advocaat van A.S.

De relatie tussen de twee buren is al zeker acht jaar slecht. De eigenaar van de chihuahua zou niet op de avances van de buurvrouw zijn ingegaan, stelde hij voor de politierechter. Het incident met zijn hond vond plaats in juli.

De rechter sprak de man niet vrij, maar ontsloeg hem wel van rechtsvervolging. Zij oordeelde dat de man niet per ongeluk de poep op het gezicht van de vrouw smeerde, maar dat hij uit noodweer handelde.