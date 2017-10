Zwarte neushoorn na tientallen jaren weer uitgezet in Tsjaad

De bedreigde diersoort stierf in de jaren zeventig uit in Tsjaad. De universiteit in Pretoria in Zuid-Afrika zet nu bij wijze van proef zes dieren uit in het wild. Tsjaad is dan het meest noordelijke Afrikaanse land waar het dier in het wild zal leven.

Als de proef succesvol is, is niet uitgesloten dat nog meer neushoorns worden verspreid over het Afrikaanse continent. Door het leefgebied van het dier zoveel mogelijk te spreiden, hopen wetenschappers de kans dat het dier uitsterft zo klein mogelijk te maken.

Eisen

Zuid-Afrika onderzoekt of het natuurpark in Tsjaad aan de juiste eisen voldoet om de dieren in het wild te laten leven. Het is nog niet bekend wanneer de dieren worden verplaatst. De neushoorns zullen terechtkomen in het Zakouma National Park, waar momenteel al enkele honderden olifanten in het wild leven.

Zo'n tachtig procent van de wilde zwarte neushoorn leeft momenteel in Zuid-Afrika. Hun aantal daalt al jaren als gevolg van stroperij. Met name in Zuidoost-Azië is de handel in de hoorn lucratief, omdat er een geneeskrachtige werking aan wordt toegekend.

In Zuid-Afrika leven momenteel zo'n tweeduizend zwarte neushoorns in het wild. In 2016 kwamen zo'n duizend neushoorns om door stroperij. In het land leven ook zo'n achttienduizend witte neushoorns.