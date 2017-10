Luipaard gevangen na klopjacht van 36 uur in grootste autofabriek India

Het dier werd verdoofd en gevangen na een grote zoekoperatie in de fabriek van Maruti Suzuki in de stad Manesar, in de buurt van hoofdstad Delhi, meldt de BBC. De fabriek produceert bijna een miljoen voertuigen per jaar.

Het luipaard werd donderdag vroeg in de ochtend (plaatselijke tijd) voor het eerst gezien op beveiligingscamera's en dook ook in de uren daarna regelmatig op. Het gebouw in kwestie werd geëvacueerd en een deel van het enorme fabriekscomplex werd afgesloten.

Klopjacht

Duizenden medewerkers die voor de ochtenddienst kwamen zagen zich gedwongen om urenlang buiten te wachten, terwijl twaalf boswachters en ongeveer vijftig politiemensen op zoek gingen naar het dier. Dat was geen simpele klus: het eerste gebouw waar de grote kat werd gezien strekt zich uit over zo'n 2,5 hectare.

Volgens een plaatselijke journalist probeerden de jagers het dier te lokken met twee levende geiten en rauw vlees. Ook werden er rotjes gegooid om het luipaard uit de tent te lokken.

"Het luipaard is naar een dierenziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek en zal later worden uitgezet in het wild", zei R. Anand, vice-conservator bij het bosbeheer in Gurgaon, een voorstad van Delhi, vrijdag.

Meer incidenten

Het aantal incidenten met wilde dieren zoals olifanten, tijgers en luipaarden neemt de laatste jaren toe in India. Door de krimp van natuurgebieden duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken.

Vorig jaar drong een luipaard een school in de stad Bangalore binnen. Zes mensen die probeerden dat dier te vangen liepen daarbij verwondingen op. Het kostte bij dat incident tien uur om het luipaard te vangen, maar het dier ontsnapte een week later weer uit gevangenschap.

Er leven zo'n twaalf- tot veertienduizend luipaarden in India. Gemiddeld wordt er één luipaard per dag gedood, door het verkeer of bij andere botsingen met mensen.