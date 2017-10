Vogelspotters massaal naar Overijssel om keizerarend te zien

De roofvogel werd woensdagochtend gezien terwijl hij rondjes vloog boven het Nationaal Park in de Kop van Overijssel. In Heetveld, bij het park, hebben zich in rijen spotters opgesteld met verrekijkers, camera’s en telescopen.

Volgens RTV Oost leidde dit tot een grote stroom van vogelaars die richting de provincie.

Dinsdag kwamen er al melding van de vogel uit Noord-Brabant. Maar vogelaars vreesden dat het dier Nederland weer had verlaten.

Spanwijdte

"Dit is voor veel liefhebbers iets dat zij maar eens in hun leven kunnen meemaken", stelt woordvoerder Chris-Jan van der Heijden van de Vogelbescherming Nederland.

De majestueuze keizerarend, die een spanwijdte van meer dan twee meter heeft, leeft vooral in het oosten van Europa. De populatie is de afgelopen decennia flink achteruit gelopen.

Landbouwgif

In Europa zijn er naar schatting nog tussen de duizend en 2.000 paren. "Er werd in Oost-Europa in de jaren zestig en zeventig flink op de dieren gejaagd. Ook zijn er veel vogels vergiftigd door landbouwgif."

Het is onduidelijk of de keizerarend zich nog in het Nationaal Park bevindt. Volgens RTV Oost zou het dier voor het laatst gezien zijn tussen Zwartsluis en Sint Jansklooster.