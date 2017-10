Wichita verplicht eigenaars tot 'gevaarlijke hond'-bord in tuin

Dat melden lokale media.

Het bord wordt geplaatst zodra een hond iemand heeft gebeten en de beet een afdruk in het lichaam heeft achtergelaten. Ook wanneer een hond een ander dier doodbijt, is een waarschuwingsbord verplicht.

Het formaat van de viervoeter maakt niet uit, beklemtoont het gemeentebestuur. Wichita scherpt met het nieuwe beleid de reguliere regels op dit gebied flink aan. In de meeste steden grijpt de gemeente pas in als beten leiden tot grote, zichtbare verwondingen bij het slachtoffer.

Hogere boetes

Ook worden in de stad de boetes voor loslopende honden verdubbeld. Wie voor de derde keer wordt betrapt, betaalt voortaan 300 dollar boete.

In Wichita worden elke dag zo’n drie aanvallen van bijtende honden bij de politie gemeld. De stad in Kansas staat landelijk gezien op de 23e plaats als het gaat om incidenten met honden. Wichita is de op veertig na grootste stad van het land. “Dus die 23e plek is geen resultaat waar we trots op zijn”, aldus de gemeente.