Australische katten doden per dag miljoen vogels

Een vijfde van de vogels wordt door huiskatten gedood, zo constateren de onderzoekers die hun studie in het blad Biological Conversation publiceerden.

"Het is geen nieuws dat katten vogels doden", stelt de hoofdonderzoeker van de Darwin University in The Guardian. "Maar de mate waarin en de schaal waarop het gebeurt, is wonderbaarlijk."

De cijfers zijn verzameld door resultaten van allerlei andere studies over dit onderwerp te combineren. Het is de eerste maal dat op deze schaal onderzoek wordt gedaan naar het aantal door katten gedode vogels in Australië.

Kleine vogels lopen een groter risico dan grote vogels, stellen de wetenschappers. In totaal telt Australië zo’n 11 miljard vogels. Dus katten doden gemiddeld per jaar 4 procent van dat aantal. De roofdieren bedreigen hiermee ook zeldzame soorten met uitsterven.