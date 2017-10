'Toeristen gebruiken uitgebuite wilde dieren vaak als decorstuk voor selfies'

WAP voerde zelf een onderzoek naar wilde dierenselfies uit in het Amazonegebied en elders.

De organisatie keek onder andere naar het aanbod van toeristische attracties met wilde dieren in toeristenknooppunten in Latijns-Amerika, zoals de stad Manaus in Brazilië en Puerto Alegria in Peru.

Op maar liefst 94 procent van de excursies die in Manaus werden aangeboden, konden toeristen wilde dieren vasthouden of aanraken, en in 77 procent van de gevallen werd dat actief aangemoedigd.

Instagram

Ook werd de invloed van sociale media bekeken. Op Instagram steeg het aantal selfies met wilde dieren tussen 2014 en 2017 met 292 procent. Amerikaanse gebruikers waren verantwoordelijk voor 27 procent van die foto's. Meer dan 40 procent betrof wat WAP omschrijft als 'slechte selfies' - foto's waarop iemand een wild dier vasthoudt, knuffelt of op een andere ongepaste manier benadert.

"De rage van selfies met wilde dieren is een wereldwijd fenomeen dat gaande wordt gehouden door toeristen, van wie vele zich niet bewust zijn van de vreselijke omstanddigheden en verschrikkelijke behandeling die wilde dieren kunnen ondergaan om dat speciale fotosouvenir te leveren", zei WAP-directeur Steve McIvor in een verklaring.

"Achter de schermen worden wilde dieren als baby weggenomen van hun moeders en in het geheim gehouden in smerige, krappe omstandigheden of herhaaldelijk gelokt met voedsel, wat ernstige psychologische trauma's veroorzaakt."

Beroemdheden

Deel van het probleem is volgens WAP het fotografeergedrag van beroemdheden, die vaak het slechte voorbeeld geven aan hun miljoenen volgers. Zo nam Kim Kardashian een selfie met een gevangen baby-olifant, sjouwde haar zus Khloe voor een foto rond met een orang-oetan in haar armen en voerde Kevin Hart een witte leeuw.

Volgens de dierenrechtenorganisatie is het tijd dat Instagram aandacht gaat besteden aan dierenwelzijn in de richtlijnen voor berichten op het medium.

WAP besteedde in het onderzoek extra aandacht aan de luiaard, omdat dat dier er schattig uitziet en daarom zeer populair is bij toeristen. Op 70 procent van alle 'luiaardselfies' op Instagram worden de dieren op een ongepaste wijze benaderd.

Vooral voor luiaards is dat funest: de dieren worden vaak met touwen aan bomen gebonden om ze op hun plaats te houden en overleven hun rol als decorstuk op die manier gemiddeld maar zo'n zes maanden.