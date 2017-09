Noorse jagers mogen komende winter meer wolven afschieten

In de eerste zes maanden van 2017 werden al 379 schapen gedood en dat cijfer stijgt de laatste jaren. Een enkele wolf zou dit jaar alleen al 225 dode schapen op zijn geweten hebben.

Afgelopen winter mochten de Noorse jagers nog twintig wolven doden, maar werden er uiteindelijk acht uitgeschakeld. Volgens minister van Milieuzaken Vidar Helgesen vormen wolven in Noorwegen een groeiend probleem, ,,vooral voor weilanden waar dieren op grazen''.

De totale wolvenpopulatie in Noorwegen en buurland Zweden wordt geschat op twee- tot driehonderd dieren. Maar het grootste deel daarvan leeft in Zweden. In Noorwegen leven vermoedelijk minder dan honderd exemplaren. De wolf (Canis lupus) staat op de Noorse lijst van bedreigde diersoorten te boek als 'met uisterven bedreigd'.

Het jachtseizoen begint op 1 oktober.

Nederland

In 2015 werd voor het eerst in 150 jaar een wolf op Nederlands grondgebied gesignaleerd. Het dier werd waargenomen in Drenthe en Groningen, maar werd een maand later doodgereden in Duitsland.