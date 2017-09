Politie treft verdwaald lammetje uit Amsterdam aan in Breukelen

De agenten reageerden op een melding van een beveiliger, die het lam 'helemaal in zijn eentje' had zien rondlopen.

Eenmaal ter plaatse, kon de politie geen eigenaar traceren én geen opvang regelen. "We zagen geen andere oplossing dan het dier mee te nemen naar het politiebureau in Maarssen."

Het lam voelde zich volgens de agenten 'direct thuis', want eenmaal op het bureau aangekomen heeft hij het tapijt dat daar ligt ondergeplast.

Na enig onderzoek, kwamen de agenten erachter dat het lam uit Amsterdam komt. Hoe het dier in zijn eentje helemaal in Breukelen terecht is gekomen, is niet bekend. De eigenaar wordt door de agenten in kennis gesteld.