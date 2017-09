Lokale GroenLinks wil uitsterfbeleid voor 'grote dieren' in Artis

Het gaat de partij vooral om dieren 'waarvan je kunt aannemen dat ze meer ruimte nodig hebben dan dat ze krijgen'. Dit bevestigt partijleider Rutger Groot Wassink na berichtgeving van De Telegraaf donderdag.

Door het uitsterfbeleid in te voeren, zou de populatie in de dierentuin afnemen. Dit verbetert het welzijn van de dieren volgens GroenLinks, omdat ze dan meer ruimte hebben. "We zijn niet negatief over Artis. Maar aan de fysieke ruimte van de dierentuin zit een grens", aldus Groot Wassink.

Niet haalbaar

Artis-directeur Haig Balian is verbaasd over het standpunt van de partij. Een uitsterfbeleid voor alle grote dieren, is volgens hem niet haalbaar, omdat dit effect heeft op de hele ecologische samenhang van de dierentuin.

Ook heeft Artis wat de directeur betreft een educatieve functie, die met het doen laten uitsterven van de dieren voor een deel verloren gaat. "Daarnaast kunnen veel dieren, zoals bijvoorbeeld olifanten, niet alleen overblijven."

Olifantenverblijf

De dierentuin kijkt volgens Balian constant naar welke dieren wel en niet gehouden kunnen worden. Hiermee verwijst de directeur naar het olifantenverblijf, dat eerder dit jaar opgeknapt en verruimd is. "In dit specifieke geval keken we naar de opties 'wegdoen' of het verblijf ruimer maken."

De discussie die GroenLinks aangaat is wat de directeur betreft dan ook prima, maar Balian zit liever dat het breder wordt getrokken. Groot Wassink wil binnenkort met Balian om de tafel zitten, meldt hij desgevraagd.