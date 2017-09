Partij voor de Dieren hekelt gebruik van krekels in spookhuis Utrecht

"Het valt niet uit te sluiten dat de krekels misschien wel eigen wensen hebben", meldt een woordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

De twaalfhonderd krekels worden in een glazen bak in het nieuwe spookhuis in winkelcentrum The Wall geplaatst, om bezoekers angst aan te jagen. Op 29 september openen de deuren van het grootste spookhuis van de Benelux. "Wij willen echter niet dat de dieren gestoord kunnen worden, bijvoorbeeld door mensen die tegen het glas tikken", aldus de PvdD.

De Utrechtse fractie heeft daarom de organisatie achter het spookhuis gevraagd het gebruik van de krekels achterwege te laten. Dit weigert de organisatie, maar na overleg is wel besloten een extra bak om de insecten te plaatsen. "En ze zorgen ervoor dat de krekels zo min mogelijk aan felle lichten blootgesteld worden."

Welzijnsregels

De lokale PvdD is niet van plan om vragen te stellen aan het college, simpelweg omdat dit geen zin heeft. "De gemeente kan hier niets aan doen, omdat het spookhuis niet vergunningsplichtig is op dit gebied. Er zijn daarnaast ook geen welzijnsregels voor insecten."

Volgens de woordvoerder is insectenwelzijn op landelijk gebied een punt van aandacht, zeker gezien de opkomende 'bio-industrie voor insecten'. Hiermee wordt gedoeld op de stijgende populariteit van bijvoorbeeld insectenburgers.

Vrijlaten

Het spookhuis in de Leidsche Rijn blijft gedurende drie maanden geopend. Wat er met de twaalfhonderd krekels gebeurt als hun 'optreden' voorbij is, weet de partij niet.

Afmaken is in elk geval geen optie, als het aan de PvdD en de organisatie ligt. "We zijn hierover in gesprek met het spookhuis. Het lijkt ons, met het oog op de ecologie, niet handig om ze allemaal op één plek vrij te laten. We zijn hierover verder aan het nadenken."