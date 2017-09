'Guppies hebben sterk verschillende persoonlijkheden'

Individuele vissen van de soort Poecilia reticulata (ook wel guppies genoemd) reageren zeer verschillend op stressvolle situaties, zoals de aanwezigheid van roofdieren in hun leefomgeving.

Sommige guppies vluchten, anderen verstoppen zich, weer anderen lijken het gevaar juist te willen onderzoeken. Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Functional Ecology.

De wetenschappers van de Universiteit van Exeter onderzochten de persoonlijkheid van de vissen door ze in verschillende aquariums te plaatsen. In sommige aquariums hadden de guppies het rijk alleen. Maar soms kwamen de dieren ook in een leefomgeving terecht, waarin ze werden geconfronteerd met nagemaakte roofvissen of nepvogels die boven het water hingen.

In eerste instantie waren de wetenschappers van plan om de vissen op te delen in twee groepen: angstig en minder angstig. Maar dat bleek onmogelijk. De vissen verschilden op individueel niveau te sterk van elkaar. "De guppies hebben heel gevarieerde strategieën om met stressvolle situaties om te gaan", verklaart hoofdonderzoeker Tom Houslay op nieuwssite Phys.org.

"Sommige probeerden zich te verstoppen, anderen deden juist hun best om weg te zwemmen en te ontsnappen aan de situatie. Maar we zagen ook enkele guppies die de nieuwe omgeving juist driftig begonnen te verkennen."

Evolutie

De resultaten van de studie bewijzen volgens Houslay dat persoonlijkheidsverschillen tussen guppies veel sterker en complexer zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Met een vervolgonderzoek willen de wetenschappers uitzoeken of verschillen in persoonlijkheid worden veroorzaakt door genen, of door omgevingsfactoren.

"Ons doel is om inzicht te krijgen in evolutionaire processen", aldus bioloog Alistair Wilson. "Hoe ontstaan verschillende vormen van gedrag bij de evolutie van een diersoort. Dat is de grote vraag."