Wetenschappers ontdekken dat ook kwallen slaap nodig hebben

Dat blijkt uit een onderzoek van het California Institute of Technology, dat is gepubliceerd in Current Biology. Wetenschappers hadden eerder al vastgesteld dat ongewervelden zoals fruitvliegjes en wormen dat deden, nu is ook duidelijk dat de primitieve kwallensoort Cassiopea graag een uiltje knapt.

"De bevindingen wijzen erop dat zelfs deze dieren zonder centraal zenuwstelsel moeten slapen. Dat betekent dat slaap een van de oudste gedragstoestanden is, diep geworteld in de afstamming der soorten", zei teamleider Ravi Nath.

Kwallen gedijen al 600 miljoen jaar in de wereldzeeën en ontwikkelden als een van de eersten zenuwcellen. Cassiopea, ook wel de onderstebovenkwal genoemd omdat hij op zijn 'rug' op de bodem ligt met de tentakels omhoog, komt in grote aantallen voor in heldere, ondiepe tropische wateren. De diertjes zijn 2,5 tot 5 centimeter groot en leven van plankton.

De experimenten van Nath hebben aangetoond dat het kwalletje aan drie belangrijke slaapcriteria voldoet: "perioden van beperkte activiteit, verminderde gevoeligheid voor prikkels en harder aan rust toe na uit de slaap te zijn gehouden."