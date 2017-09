Hoorn van neushoorn vaak al vermalen voor smokkel

Dat gebeurt vaak in kleine ateliers bij mensen thuis. De verboden waar is zo lastiger te ontdekken door douane- en politiediensten, stelt TRAFFIC, een organisatie die de handel in wilde planten en dieren volgt.

''Het is een groeiend probleem'', zei kolonel Johan Jooste, commandant van de sectie Bedreigde Diersoorten van het Zuid-Afrikaanse Directoraat voor Misdaadonderzoek (DPCI), tegen TRAFFIC. ''De syndicaten willen geen hele hoorns meer exporteren. Ze zagen die in ringen en brokken om ontdekking te voorkomen.''

In de afgelopen tien jaar werden in Afrika meer dan 7100 neushoorns gedood om hun hoorn. Het overgrote deel van de stroperij vindt plaats in Zuid-Afrika, waar bijna 80 procent van de overgebleven Afrikaanse neurshoorns leeft. De smokkelaars bedienen voornamelijk markten in China en Vietnam, waar aan de hoorn genezende krachten worden toegedicht.