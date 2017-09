Koala overleeft kilometerslange rit aan wielas van auto

Het koalavrouwtje had zich in de wielkast van de auto genesteld toen deze stond geparkeerd aan de rand van Adelaide in het zuiden van Australië.

Een wildopzichter moest de brandweer inschakelen om het buideldier te bevrijden. "Ik kon haar verbrande vacht ruiken", zegt opzichter Jane Brister, van Fauna Rescue. "Het moet daar bloedheet zijn geweest."

Hoewel het beest verder niet gewond was, werd duidelijk dat het om een zogende moeder ging. Brister heeft nog dagen naar het jong gezocht maar kon het niet vinden. De koala zelf is na een paar dagen weer in het wild uitgezet.

De koala staat sinds 2012 op de Australische lijst van kwetsbare soorten. Van de soort leven minder dan honderdduizend exemplaren in het wild. Volgens een schatting van de Australische Koala Foundation zijn dat er amper veertigduizend.