Groningse schapen doodgebeten door wolf

Dit hebben onderzoekers van het Wageningse instituut Alterra vastgesteld door DNA-onderzoek.

''We hebben de dader niet gezien, maar een roofdier laat speeksel achter in bijtwonden'', legt ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research uit. Aan de hand daarvan is met ''aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid'' te zeggen dat een wolf de schapen de das om heeft gedaan.

Uit tests bleek verder dat vossen van de kadavers hebben gegeten. ''Maar een vos is niet in staat een schaap te doden'', zegt Jansman. De kwaliteit van het DNA-monster was niet goed genoeg om te achterhalen uit welke roedel in Duitsland de wolf komt.

De schapen werden in augustus dood gevonden bij Nieuwe Statenzijl in Noordoost-Groningen, op slechts enkele kilometers van een plaatsje dat Hongerige Wolf heet.

Terugkeer

Gedeputeerde Henk Staghouwer (Natuur) is blij dat opnieuw een wolf zijn provincie heeft weten te vinden. Hij ziet dat als teken dat Groningen ''goed bezig is'' met het creëren van ruimte voor de natuur. ''Dat is een derde succesnummer dit jaar, na de zeearend en de steppekiekendief.''

Wolven kwamen sinds eind negentiende eeuw niet meer voor in Nederland, maar de laatste jaren worden ze weer af en toe gesignaleerd in de grensstreek. In maart werd nog een wolf doodgereden op de A28 in Drenthe. Een jaar eerder liep er een rond bij Beuningen (Overijssel).

De eerste wilde wolf in lange tijd maakte in 2015 een rondje door Groningen en Drenthe. Ook toen moesten minstens vier schapen het met de dood bekopen, zegt ecoloog Jansman.

Volgens Natuurmonumenten stamde de laatste waarneming daarvoor uit 1897.