Twee zeldzame witte giraffen gespot in Kenia

Na meldingen van bewoners bij het Hirola Conservation Programme (HCP) zijn de medewerkers van de organisatie gaan kijken. Het HCP, een organisatie die de zeldzame Hirola Antilope in het gebied beschermt, waren erg enthousiast na het zien van de volledig witte giraffen.

"De dieren stonden erg dichtbij en leken niet geschrokken van onze aanwezigheid", zo valt te lezen op een blogpost van HCP. "De moeder beschermde het jong wel door ervoor te gaan staan."

De dieren zijn geen albino's, maar lijden aan leucisme. Het verschil is dat dieren met leucisme op sommige lichaamsdelen nog wel pigment produceren. Zij hebben bijvoorbeeld erg opvallend gekleurde ogen.

In maart 2016 werd ook al een witte giraffe gezien in hetzelfde natuurpark in Kenia. Twee maanden eerder dook er een op in een reservaat in Tanzania.