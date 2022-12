GGD verliest medische info van duizenden kinderen in regio IJsselland

GGD IJsselland is van duizenden kinderen medische gegevens verloren. Dat blijkt uit een brief die verstuurd is naar ruim 3800 ouders.

Het gaat om de toegang tot documenten zoals verwijsbrieven en onderzoeksresultaten. Volgens de GGD zijn de gevolgen beperkt omdat het om relatief oude informatie gaat, waarvan een deel overgenomen is in andere documenten in het dossier.

GGD IJsselland werkt in elf gemeenten waaronder Zwolle, Deventer, Kampen, Raalte en Hardenberg. Afgelopen zomer ontdekten medewerkers dat zij sommige documenten niet meer konden openen. De oorzaak ligt in de overgang naar een andere beheerder van de digitale dossiers. Het gaat om gegevens uit de periode 2009-2014.

"In 2014 is de jeugdgezondheidszorg in een aantal gemeenten overgegaan van een andere jeugdgezondheidszorgorganisatie naar GGD IJsselland. Hierbij zijn de bijbehorende dossiers ook digitaal overgedragen aan GGD IJsselland", zegt woordvoerder Mirjam Smit.

De vorige jeugdgezondheidszorgorganisatie is sinds 2022 geen klant meer van de leverancier van het digitale dossier, Topicus. "Daarom heeft de leverancier dit jaar alle oude documenten van de jeugdgezondheidszorgorganisatie verwijderd. Hier zaten ook de documenten bij die een verbinding hadden met het dossier bij GGD IJsselland. Deze documenten zijn daardoor niet meer beschikbaar in de dossiers." Het betreft scans van documenten zoals verwijsbrieven en onderzoeksresultaten van een kinderarts, huisarts, peuterspeelzaal of fysiotherapeut.

Datalek

Eerst is nog geprobeerd de documenten terug te halen, maar dat bleek niet meer mogelijk. Ze zijn verdwenen. Hoewel de documenten niet op straat zijn gekomen of in verkeerde handen zijn beland, gaat het formeel wel om een datalek waar melding van is gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook zijn de betreffende ouders aangeschreven om ze te informeren over wat er gebeurd is. "We verwachten dat het voor de zorg aan de kinderen geen gevolgen heeft. In veel gevallen gaat het om informatie die overgenomen was in het kinddossier, of mogelijk nog beschikbaar is via de verwijzende instantie."

Hoewel de GGD zelf geen blaam treft, wordt wel bekeken hoe herhaling voorkomen kan worden. Ouders die naar aanleiding van de brief vragen hebben, kunnen bij de GGD terecht.