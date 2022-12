Technisch manager Paul Bosvelt verlengt zijn verblijf bij GA Eagles

Paul Bosvelt blijft nog wat langer bij Go Ahead Eagles dan tot nu toe contractueel de bedoeling was. De 52-jarige technisch manager verlengde zijn verbintenis bij de eredivisionist uit Deventer met een jaar en blijft tot medio 2025 in functie bij de club.

Bosvelt geeft op de clubsite aan nog meer dan genoeg kansen te zien bij de bespeler van De Adelaarshorst. "Ik zie na vijf jaar als technisch manager voldoende uitdaging er méér uit te halen door met de club nóg meer stappen te maken, nóg stabieler te worden." Ook zit de club uit Deventer in het hart van de geboren Doetinchemmer. "Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik een goed gevoel heb bij het DNA van een club. De rol van technisch manager zou ik daarom ook niet zomaar ergens anders kunnen bekleden. In Deventer ben ik op mijn plek en hebben mijn gezin en ik onze draai gevonden. Om dan te verkassen, dat doe je niet zomaar." Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen