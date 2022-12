Zondag het Warm Winterfestijn in Worpplantsoen

Het festivalterrein op de Worp is zondagmiddag sfeervol aangekleed met verlichting en diverse tentjes waar van alles wat te doen is. Er zijn optredens in de koepel en circustent van een a capellakoor, brassband, midwinterhoornblazers, bluesband en een 'rocking christmasshow'.

Voor de kinderen is er een workshop met schminken, een ezeltjeskraal en een schapenweide. De kerstman is er ook en is samen met de kerstvrouw altijd in voor een fotoshoot. Kerst in de Koepel is gratis toegankelijk.