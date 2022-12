Losgeschoten ladder zorgt voor verkeerschaos op A1 tussen Deventer en Twello

Een Porsche, een bestelbusje en een vrachtwagen zijn bij het uitwijken en het remmen voor de ladder tegen elkaar gebotst. De Porsche is van achteren aangereden, de bestuurder is behandeld in een ambulance. Volgens een woordvoerder van de politie hoefde het slachtoffer niet mee naar het ziekenhuis. De vrachtwagen liep lichte schade aan de trailer op.