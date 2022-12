Drie mensen kregen onterecht coronasubsidie van 2 miljoen: woningen en kantoor in Deventer doorzocht

Een 49-jarige man, een 28-jarige vrouw en een 58-jarige man zijn door de Arbeidsinspectie aangehouden omdat ze er onder meer van worden verdacht onterecht ruim twee miljoen subsidiegeld in coronatijd te hebben opgestreken. De drie werden opgepakt in Deventer en Haaksbergen.

De woningen van de drie verdachten zijn doorzocht. Ook een kantoorpand in Deventer is door de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie doorzocht. De aanhoudingen zijn al vorige week vrijdag gedaan. Na eerste onderzoek na de arrestaties heeft de inspectie de verdenking van strafbare feiten voor twee arrestanten uitgebreid naar 'arbeidsuitbuiting'.

In de periode dat de coronaregeling gold is voor ruim 2 miljoen euro aan voorschotten gegeven door het UWV. Het vermoeden is dat het bedrijf van de drie voor het aanvragen van de subsidie een onjuiste voorstelling heeft gegeven van de financiële werkelijkheid.

De tijdelijke 'noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid' (NOW-regeling) was voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampten met een substantieel omzetverlies. De NOW voorzag in een vergoeding van de loonkosten.

De woningen van de drie aangehouden verdachten in Deventer en Haaksbergen zijn doorzocht en administratie, laptops, tablets en telefoons zijn in beslag genomen. Ook het bedrijfspand is doorzocht en ook daar zijn administratie en desktops in beslag genomen.

Daarnaast zijn vier luxe auto's, sieraden en een kleine hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ook is administratief beslag gelegd op tien bankrekeningen, dertien panden (tien woningen en drie bedrijfspanden) en nog eens op vier luxe voertuigen.