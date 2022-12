Mensen met financiële problemen kunnen terecht bij nieuwe Ondersteuningsloket

De Deventer wethouder Rob de Geest (Werk en Inkomen) heeft donderdag in het stadhuis het Ondersteuningsloket Energie geopend, bedoeld voor iedereen die door de hoge energiekosten in financiële problemen zijn geraakt.

Bij het loket kunnen inwoners op afspraak terecht voor persoonlijk advies. Inwoners krijgen er informatie over bijvoorbeeld een aanvullende bijdrage, maar ook over maatregelen om hun woning te isoleren en om energierekeningen in de toekomst enigszins te drukken.

Het Ondersteuningsloket Energie is ook bedacht om mensen persoonlijk en op maat te adviseren. "We zien dat veel mensen die met geldzorgen zitten, het moeilijk vinden om hulp te vragen", licht wethouder Rob de Geest toe. "We kunnen allemaal zelf ook helpen; als je iemand in Deventer kent die in de problemen zit door hoge energiekosten, zet die persoon dan op het spoor van dit loket. Medewerkers van de gemeente zullen er alles aan doen om samen te zoeken naar oplossingen."

Inwoners kunnen een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14-0570 of via het mailadres energie@deventer.nl.