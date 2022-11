Museum Eicas geopend in nieuw pand in Deventer

Museum Eicas is verhuisd naar een nieuwe locatie. Het museum vol kunst van nul tot nu is vanaf heden te bezoeken aan de Nieuwe Markt 23 in Deventer. Tegelijkertijd met de opening is in het nieuwe pand een nieuwe tentoonstelling te zien.

Al weken werd er schoongemaakt, geschilderd en gesjouwd in het nieuwe onderkomen van Museum Eicas. Afgelopen zaterdag gingen de deuren open en werd tevens de nieuwe tentoonstelling van hedendaagse kunstenaars gepresenteerd. Het was aan de Japanse kunstenaar Takanori Suzuki de eer om de grote zaal van het museum voor het eerst in te richten. Suzuki werkt het liefst vrij van bestaande technieken, concepten en materialen. Voor het inrichten van de ruimte heeft hij de stad Deventer, museale kaders, materialen en tijd met elkaar verbonden. Het is een installatie geworden die radicaal en speels tegelijk is. Zijn werk is tot en met 29 januari te zien. In de vijf kleine zalen zijn tot en met 12 maart werken te zien van de zes kunstenaars Rik Jager (1933-2017), Henk Peeters (1925-2013), Dolf Verlinden (1960), Koos Flinterman (1950), Maria Barnas (1973) en Albert Van Der Weide (1949). Ook al heeft het museum haar deuren geopend, de verbouwing is nog niet helemaal af. Het museum hoopt binnenkort ook het souterrain te kunnen gebruiken. Tot dan gelden aangepaste openingstijden en een lagere entree. Ga naar eicas.nl voor meer informatie.

